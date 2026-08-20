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IGC снизил прогноз мирового урожая зерновых в 2026/27 сельхозгоду из-за жары в Европе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (IGC) из-за сохраняющейся жаркой погоды в Европе ухудшил прогноз мирового урожая пшеницы в 2026/27 сельхозгоду на 4 млн тонн до 817 млн тонн.

"Из-за продолжительной жары перспективы в Европе еще больше ухудшились, и прогноз для Евросоюза снижен второй месяц подряд", - говорится в отчете IGC.

Теперь ожидается, что урожай пшеницы в Великобритании составит 12 млн тонн (ранее предполагалось 13,5 млн тонн), в Европейском союзе - 133,9 млн тонн (135,7 млн тонн). Прогноз для России теперь составляет 88,4 млн тонн против прежней оценки в 89,8 млн тонн.

Также IGC понизил прогноз мирового урожая кукурузы в 2026/27 сельхозгоду на 1 млн тонн до 1,305 млрд тонн.

В том числе в ЕС, как ожидается, он составит 48,5 млн тонн (прежде предполагалось 53,8 млн тонн). Между тем прогноз для США повышен до 406,7 млн тонн с 405,9 млн тонн, в странах Африки – до 97,8 млн тонн с 96,4 млн тонн.

IGC Международный совет по зерну ЕС США Великобритания
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