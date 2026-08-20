Пираты захватили судно с турецким оружием у берегов Сомали

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пираты захватили у восточного побережья Сомали в понедельник грузовое судно под флагом Камеруна, перевозившее турецкое оружие, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Судно LUTUF захватили в понедельник примерно в 3,5 морских милей (около 6,5 км) от населенного пункта Маррайя", - пишет агентство со ссылкой на слова официального лица из Сомали.

По данным AP, помимо оружия на борту судна, которое принадлежит компании Polar Movement Shipping, находилось оборудование для связи и спутниковое оборудование. Груз предназначался для турецкого военного учебного центра, расположенного в Могадишо - столице Сомали.

На борту грузового судна находились десять членов экипажа - шесть индийцев, двое сербов, турок и грузин.

Восемь пиратов взяли судно на абордаж у восточного побережья сомалийской провинции Нугаал. Позже к сухогрузу подошли два турецких грузовых судна, а с воздуха за ситуацией наблюдали турецкие вертолеты и беспилотники. Во вторник, по данным AP, по судну нанесли удар с воздуха, в результате которого четыре человека погибли, а два человека получили ранения.

Агентство не уточняет, кто нанес удар. Подробностей о погибших и пострадавших тоже нет.

В настоящий момент состояние судна, его экипажа и груза неизвестно.

В понедельник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало о захвате судна восемью вооруженными людьми у берегов Сомали. Однако о принадлежности судна и национальности пиратов не сообщалось.