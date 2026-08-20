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У берегов Сомали пираты захватили судно с турецким оружием

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - У восточного побережья Сомали пираты захватили грузовое судно LUTUF под флагом Камеруна, перевозившее турецкое оружие, сообщает AP со ссылкой на источники.

Чиновник в Сомали уточнил агентству, что это произошло 17 августа на расстоянии 3,5 морских миль (около 6,5 км) от населенного пункта Маррайя" в провинции Нугаал.

По данным AP, помимо оружия на борту судна, которое принадлежит компании Polar Movement Shipping, находилось оборудование для связи и спутниковое оборудование. Груз предназначался для турецкого военного учебного центра, расположенного в Могадишо - столице Сомали.

На борту грузового судна находились десять членов экипажа - шесть индийцев, двое сербов, турок и грузин. Восемь пиратов взяли судно на абордаж. Позже к сухогрузу подошли два турецких грузовых судна, а с воздуха за ситуацией наблюдали турецкие вертолеты и беспилотники.

18 августа, по данным AP, по судну нанесли удар с воздуха, в результате которого четыре человека погибли, а два человека получили ранения. Агентство не уточняет, кто нанес удар. Подробностей о погибших и пострадавших тоже нет.

Сейчас неизвестно, в каком состоянии находится судно, экипаж и груз.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) 17 августа сообщало, что у берегов Сомали восемь боевиков захватили судно, но не уточняло других подробностей.

Сомали Камерун Нугаал Маррайя LUTUF UKMTO
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