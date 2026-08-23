Явка на выборы в однопалатный парламент в Казахстане к 12:00 составила 37,05%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Явка на выборы в курултай (однопалатный парламент) в Казахстане, по состоянию на 12:00 местного времени в воскресенье, составила 37,05% граждан, включенных в списки, сообщила член Центризбиркома Ляззат Суиндик.

"В общем по стране на 12:00 часов получили бюллетени 4 млн 670 тыс. 816 избирателей, что составляет 37,05% от числа включенных в списки для голосования", - сказала она на заседании ЦИК в воскресенье.

На 12:00 часов явка избирателей в регионах составила: по городу Астана - 35,28%, по области Абай - 38,51%, по Акмолинской области - 39,57%, по Актюбинской области - 42,53%, по Алматинской области - 39,05%, по Атырауской области - 35,84%, по Западно-Казахстанской области - 35,49%, по Жамбылской области - 35,54%, по области Жетысу - 47,29%, по Карагандинской области - 40,56%, по Костанайской области - 34,72%, по Кызылординской области - 47,59%, по Мангистауской области - 34,68%, по Павлодарской области - 35,74%, по Северо-Казахстанской области - 38,13%, по Туркестанский области - 43,14%, по области Улытау - 34,93%, по Восточно-Казахстанской области - 41,89%, о городу Алматы - 17,87%, по городу Шымкент - 41,60%.

Население Казахстана превышает 20,5 млн человек, правом участия в выборах обладают свыше 12 млн граждан.