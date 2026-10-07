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Суд оправдал экс-президента Южной Кореи по делу об опросах

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Сеула оправдал бывшего президента страны Юн Сок Ёля по делу о предполагаемых нарушениях при заказе опросов общественного мнения перед выборами 2022 года, сообщает в среду агентство "Ренхап".

Команда юристов Юн Сок Ёля приветствовала такой вердикт, тогда как прокуратура заявила, что будет подавать апелляцию на это решение в Верховный суд страны.

Изначально в июле суд более низкой инстанции приговорил Юн Сок Ёля к двум годам тюрьмы за нарушение закона о политических фондах. Сообщалось, что он бесплатно заказал 14 опросов общественного мнения в период с апреля 2021 года по март 2022 года от бизнесмена Мён Тэ Кюна, являющегося создателем организации Future Korea Research Institute.

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Нарушение, как считало обвинение, состояло в том, что президент в обмен на бесплатные опросы пообещал поддержать кандидатуру бизнесмена в парламент.

Однако Верховный суд Сеула постановил, что проведение таких опросов в данном случае не может считаться нарушением, так как оно не принесло сторонам материальной выгоды. Также в суде обратили внимание на недостаточное количество данных о том, на каких условиях экс-президент и Мён Тэ Кюн договорились о сотрудничестве.

В итоге Мён Тэ Кюна, которого ранее приговорили к 18 месяцам тюрьмы, также оправдали.

В феврале суд Южной Кореи приговорил Юн Сок Еля к пожизненному лишению свободы по делу о введении в стране военного положения в 2024 году. Решение о введении военного положения вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге Юн Сок Ель согласился отменить распоряжение. После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Юн Сок Еля.

Южная Корея Юн Сок Ель Мен Тэ Кюн Future Korea Research Institute
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