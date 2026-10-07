Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Стокгольме Шведская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2026 года. Победителями в этой номинации стали французский ученый Анри Каган и японский ученый Кенсо Соай "за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе".

В пресс-релизе Нобелевского комитета отмечается, что ученые смогли объяснить явление химической асимметрии живых организмов. Некоторые молекулы, например аминокислоты, существуют в виде двух вариантов, которые являются зеркальными отражениями друг друга. Однако живые организмы содержат только одно из этих зеркальных отражений. Как могла возникнуть такая химическая асимметрия, долгое время оставалось загадкой для химиков.

В прошлом году премию по химии получили Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Ягхи (США) "за разработку металлоорганических каркасных структур" (MOF – metal-organic frameworks).

Вчера, 6 октября, объявили лауреата Нобелевской премии по физике за 2026 год. Наградой отмечен Фрэнсис Хальцен "за ключевой вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических астрофизических нейтрино".

5 октября Нобелевской премии в номинации "физиология и медицина" удостоились американский ученый Карл Дейссерот и ученые из ерманииГ Петер Хегеман и Георг Нагель "за открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики".

В четверг, 8 октября, огласят нового лауреата Нобелевской премии по литературе.

В 2026 году Нобелевской премии исполняется 125 лет. К юбилею Нобелевский фонд приурочил увеличение призового фонда на 1 млн крон до 12 млн крон (около $1,2 млн). В том случае, если лауреатами станут несколько человек, сумма делится поровну между ними, но одну премию нельзя разделить более чем между тремя победителями. Лауреаты также получают дипломы и нобелевские медали. Награды традиционно вручаются в Стокгольме и Осло 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.