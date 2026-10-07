В Таиланде туристический сбор могут ввести в начале 2027 года

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Власти Таиланда планируют ввести туристический сбор для иностранных гостей в первом квартале 2027 года, на первом этапе он затронет туристов, которые прилетают в страну на самолете, сообщает Thai Examiner.

Предполагается, что иностранные туристы должны будут оплачивать туристический сбор в размере 450 бат (1142 рубля) с 2027 года. Сборы с туристов, прибывающих в королевство наземным и морским транспортом, начнут взимать через год.

Туристический сбор будет включать медицинское страхование и выплаты в случае смерти. При этом пока не известно, будет ли сбор включен в стоимость авиабилета или его надо будет оплачивать через приложение, сайт или платежный терминал.

Представители правительства и туриндустрии поддержали эту инициативу. Однако сначала проект предстоит рассмотреть Национальному комитету по туристической политике и кабинету министров, отмечает Thai Examiner.

После утверждения документ должен быть опубликован в Royal Gazette. В силу новые правила вступят через 180 дней после публикации.

Предполагается, что после введения сбора Таиланд сможет ежегодно получать 8 миллиардов батов (20 млрд рублей). Средства планируется направить на модернизацию туристической инфраструктуры и обеспечение медицинского страхования иностранных путешественников.