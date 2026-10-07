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Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Атака на танкер под флагом Либерии в Черном море, задержание седьмого подозреваемого в подготовке теракта на базе Фэрфорд, прощальный матч Месси

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Нефтяной танкер под флагом Либерии подвергся атаке беспилотных катеров у побережья Черного моря. Экипаж судна из 23 граждан Индии был спасен. В акватории произошло открытое горение нефти. Приступить к тушению спасатели смогут после снижения интенсивности огня, сообщил Минтранс РФ.

- Дональд Трамп заявил, что в скором времени намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он также сообщил, что продолжает работать над решением конфликта на Украине, и урегулирование приближается.

- Британская полиция арестовала седьмого подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд, где были размещены американские стратегические бомбардировщики.

- ВВС Омана сообщили об эвакуации десяти членов экипажа танкера On Peace под флагом Панамы, атакованного при попытке пройти через Ормузский пролив.

- США планируют направить в Россию официальное дипломатическое обращение с просьбой предоставить дополнительную информацию о выявленной в Иркутской области инфекции, сообщила The Washington Post.

- ВС США потеряли с начала конфликта с Ираном 25 военных самолетов, 49 беспилотников и семь вертолетов, сообщила исследовательская служба Конгресса США.

- Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Бенина со счетом 3:0 в товарищеском матче, который стал последним для Лионеля Месси в составе национальной команды.

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