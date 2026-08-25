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В Польшу поступила партия южнокорейских танков

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Партия произведенных в Южной Корее танков K2 Black Panther поставлена в Польшу для вооружения дивизии, дислоцированной близ Калининградской области России, сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Первые корейские танки по контракту на новые модели K2 и K2PL, подписанному 1 августа 2025 года, уже находятся в Польше. В Польшу только что прибыли 28 танков K2, которые усилили 16-ю механизированную дивизию", - написал он в соцсетях.

"В последующих партиях будут поставляться танки версии K2 PL, частично изготовленные из польских комплектующих. Это важный шаг в наращивании производственных мощностей нашей промышленности и последовательном укреплении безопасности Польши", - добавил он.

16-я механизированная "Бурштыновая" дивизия дислоцирована в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши близ Калининградской области.

K2 Black Panther - танк, оснащенный 120-мм гладкоствольной пушкой, автоматической системой заряжания и интегрированной системой управления огнем. Вспомогательное вооружение 55-тонного танка состоит из 7,62-мм пулемета и 12,7-мм крупнокалиберного пулемета (HMG). Южнокорейский танк оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. с автоматической коробкой передач, гидропневматической системой подвески и системой динамического натяжения гусениц. Экипаж К2 состоит из трех человек.

Ранее были достигнуты предварительные договоренности о создании в Польше ряда совместных с Южной Кореей производств вооружений и боеприпасов, включая бронетехнику и ракеты. Также Варшавой были заказаны у Сеула танки K2 Black Panther, самоходные гаубицы K9, РСЗО K239 Chunmoo и легкие самолеты FA-50. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу.

Польша Южная Корея Владислав Косиняк-Камыш Калининградская область Black Panther
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