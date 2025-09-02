Поиск

Польша создаст с Южной Кореей совместное предприятие по производству ракет для РСЗО

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Варшава и Сеул подписали инвестиционное соглашение о производстве в Польше ракет для РСЗО, сообщила во вторник пресс-служба польского Минобороны.

"Подписано инвестиционное соглашение о создании совместного предприятия и строительстве завода по производству ракет CGR-080 в Польше компаниями WB Electronics и Hanwha Aerospace", - говорится в сообщении.

"Сегодня Польша получает дополнительные возможности для производства вооружения, производства ракет. Благодаря нашим контрактам мы переносим производство в нашу страну", - прокомментировал глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует агентство.

Ракеты CGR-080 используются закупаемыми Варшавой у Сеула реактивных систем залпового огня Homar-K (польское название южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo). В Минобороны Польши подчеркивают, что "благодаря передаче технологий и знаний польской промышленности новые ракеты будут использоваться и в других ракетных системах, стоящих на вооружении Войска Польского".

Ранее для польской армии в Южной Корее были заказаны танки K2 Black Panther, самоходные гаубицы K9, РСЗО K239 Chunmoo и легкие самолеты FA-50. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу.

Польша Южная Корея WB Electronics Hanwha Aerospace
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин и Вучич встретились в Пекине

Депардье предстанет перед судом по обвинению в домогательствах

Депардье предстанет перед судом по обвинению в домогательствах

Трамп назвал Чикаго самым опасным городом в мире

Трамп назвал Чикаго самым опасным городом в мире

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали возможность размещения китайских миротворцев на Украине

Путин на встрече с Фицо предложил закрыть Украине поставки газа по реверсу и электричества из Европы

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Более 20 документов подписано в рамках визита Путина в Китай

Поезд Ким Чен Ына прибыл в Пекин

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 900

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 900
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ62 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7086 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });