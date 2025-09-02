Польша создаст с Южной Кореей совместное предприятие по производству ракет для РСЗО

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Варшава и Сеул подписали инвестиционное соглашение о производстве в Польше ракет для РСЗО, сообщила во вторник пресс-служба польского Минобороны.

"Подписано инвестиционное соглашение о создании совместного предприятия и строительстве завода по производству ракет CGR-080 в Польше компаниями WB Electronics и Hanwha Aerospace", - говорится в сообщении.

"Сегодня Польша получает дополнительные возможности для производства вооружения, производства ракет. Благодаря нашим контрактам мы переносим производство в нашу страну", - прокомментировал глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует агентство.

Ракеты CGR-080 используются закупаемыми Варшавой у Сеула реактивных систем залпового огня Homar-K (польское название южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo). В Минобороны Польши подчеркивают, что "благодаря передаче технологий и знаний польской промышленности новые ракеты будут использоваться и в других ракетных системах, стоящих на вооружении Войска Польского".

Ранее для польской армии в Южной Корее были заказаны танки K2 Black Panther, самоходные гаубицы K9, РСЗО K239 Chunmoo и легкие самолеты FA-50. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу.