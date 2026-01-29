Поиск

Норвегия закупит в Польше ракеты для южнокорейских РСЗО

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии одобрило закупку крупной партии ракет польского производства для южнокорейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша становится все более важным игроком в европейской оружейной промышленности. Норвежские вооруженные силы будут оснащены ракетными комплексами K239 Chunmoo. Решение группы компаний WB подписать соглашение с корейской компанией Hanwha Aerospace о производстве ракет CGR-080 в Польше также сыграло важную роль в этой закупке. Расширение производства вооружений позволит нам привлечь новых клиентов", - написал он в соцсетях.

Стоимость контракта составляет 19 миллиардов норвежских крон или около $2 млрд в эквиваленте.

Ранее Варшава и Сеул подписали соглашение о производстве в Польше ракет CGR-080 для южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo. Соглашение достигнуто на фоне масштабных поставок этого вооружения в Польшу, планируется принять на вооружение в Войско Польское порядка 300 систем.

Ранее для польской армии в Южной Корее были заказаны танки K2 Black Panther, самоходные гаубицы K9, РСЗО K239 Chunmoo и легкие самолеты FA-50. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу.

Норвегия Польша РСЗО Южная Корея Владислав Косиняк-Камыш Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Переговоры Дмитриева с делегацией США планируются в восемь утра по американскому времени

Аракчи заявил, что США для диалога с Ираном должны гарантировать отказ от нападения на страну

"Роскосмос" сообщил о готовности космонавта Федяева к полету на МКС

В Иране заявили, что военные не намерены ограничивать себя в ответных мерах при нападении на страну

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства воздушными шарами из Белоруссии

Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

 Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

Что случилось этой ночью: суббота, 31 января

В Минюсте США прокомментировали исчезновение файла о Трампе из досье Эпштейна

Президент Сербии подписал ряд законопроектов, затрудняющих сближение с ЕС

 Президент Сербии подписал ряд законопроектов, затрудняющих сближение с ЕС

Минюст США откроет дополнительные материалы по делу Эпштейна
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8281 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });