Норвегия закупит в Польше ракеты для южнокорейских РСЗО

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии одобрило закупку крупной партии ракет польского производства для южнокорейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша становится все более важным игроком в европейской оружейной промышленности. Норвежские вооруженные силы будут оснащены ракетными комплексами K239 Chunmoo. Решение группы компаний WB подписать соглашение с корейской компанией Hanwha Aerospace о производстве ракет CGR-080 в Польше также сыграло важную роль в этой закупке. Расширение производства вооружений позволит нам привлечь новых клиентов", - написал он в соцсетях.

Стоимость контракта составляет 19 миллиардов норвежских крон или около $2 млрд в эквиваленте.

Ранее Варшава и Сеул подписали соглашение о производстве в Польше ракет CGR-080 для южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo. Соглашение достигнуто на фоне масштабных поставок этого вооружения в Польшу, планируется принять на вооружение в Войско Польское порядка 300 систем.

Ранее для польской армии в Южной Корее были заказаны танки K2 Black Panther, самоходные гаубицы K9, РСЗО K239 Chunmoo и легкие самолеты FA-50. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу.