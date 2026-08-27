Число пивоварен в Германии в 2025 году сократилось на 3,6%, продажи пива - на 6%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Количество пивоварен в Германии в 2025 году уменьшилось на 53 (на 3,6%) - до 1415, говорится в сообщении статистического управления.

Снижение составило 137 (8,8%) относительно 2019 года, когда их число достигло максимума за тридцать лет.

Почти две трети германских пивоварен, работающих в соответствии с принятым в начале XVI века и действующим поныне законом о чистоте пива, сосредоточено в трех федеральных землях. В Баварии насчитывается наибольшее количество заводов (588), далее следуют Баден-Вюртемберг (190) и Северный Рейн-Вестфалия (131).

Более половины пивоварен (821) являются небольшими, с годовым объемом производства менее 100 тыс. литров. При этом восемь предприятий страны ежегодно выпускают не менее 200 млн литров.

Продажи пива в ФРГ в 2025 году сократились на 6% относительно предыдущего года - до 7,8 млрд литров. По сравнению с 2019 годом падение сбыта составило 15,7%.