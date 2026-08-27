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CBS узнал, что глава ЦРУ посетил Москву, чтобы предостеречь РФ от атак на НАТО

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил на этой неделе Москву, чтобы предостеречь РФ от атак на страны НАТО и обсудить связанную с Ираном тематику, сообщает в четверг телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

Кроме того, по данным телеканала, Рэтклифф затронул тему конфликта в Иране и предупредил о санкционных рисках в случае, если судоходство через Ормузский пролив не возобновится.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что поездка Рэтклиффа в Россию - "отчасти рутинная". При этом он не исключил, что у поездки "могут появиться какие-то результаты".

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил в четверг, что на встрече c главой ЦРУ обсуждались вопросы, входящие в компетенцию специальных служб.

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CBS узнал, что глава ЦРУ посетил Москву, чтобы предостеречь РФ от атак на НАТО

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