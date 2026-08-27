AP сообщило о снижении ракет-перехватчиков у военных США в Европе до критической отметки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Арсеналы ракет-перехватчиков, которыми располагают американские военные в Европе, упали до крайне низкого уровня в связи с конфликтом США с Ираном, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Военный чиновник США и служащий НАТО заявили AP, что военнослужащие США испытывают более чем критическую нехватку современных средств для перехвата ракет из-за войны американского президента Дональда Трампа против Ирана", - сообщает агентство.

Особенно острый дефицит отмечается с ракетами для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Кроме того, военным США на европейской территории критически не хватает тактических баллистических ракет класса земля - земля ATACMS. Однако, поясняет агентство, здесь ситуация лучше, поскольку военные европейских стран имеют такое оружие как немецкие дальнобойные крылатые ракеты TAURUS и британские дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

AP не приводит цифры оставшихся запасов боеприпасов.

В Пентагоне такую информацию назвали недостоверной. "У нас есть все, чтобы нанести удар в то время и в том месте, которые выберет наш президент", - сказал представитель ведомства Шон Пернелл.