Трамп отметил, что у него в целом нет претензий к РФ по проблеме Ормузского пролива

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россия в целом проявила себя хорошо в вопросах, связанных с Ормузским проливом, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Все зависит от ситуации. В целом Россия пока вела себя достаточно хорошо в вопросах, связанных с Ормузским проливом", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, не видит ли он смысла "наказать Россию за помощь Ирану".

Трамп в очередной раз заверил, что в проливе не осталось мин, а движение через него судов - налаживается.