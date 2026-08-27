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Трамп отметил, что у него в целом нет претензий к РФ по проблеме Ормузского пролива

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россия в целом проявила себя хорошо в вопросах, связанных с Ормузским проливом, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Все зависит от ситуации. В целом Россия пока вела себя достаточно хорошо в вопросах, связанных с Ормузским проливом", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, не видит ли он смысла "наказать Россию за помощь Ирану".

Трамп в очередной раз заверил, что в проливе не осталось мин, а движение через него судов - налаживается.

США Иран Дональд Трамп Ормузский пролив
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