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США не желают возвращаться к соблюдению условий меморандума с Ираном

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Власти США давали понять посредникам в диалоге с Ираном, что Вашингтон не считает нужным возобновлять действие меморандума о взаимопонимании с Тегераном, сообщает в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знающих тему, администрация США неоднократно говорила посредникам, что не в ее интересах снова соблюдать условия меморандума, достигнутого с Ираном в июне", - информирует издание.

Его собеседники уточнили, что президент США Дональд Трамп потерял интерес к меморандуму, и теперь хочет проверить, принесет ли успех "стратегия экономического удушения Ирана".

Вместе с тем, по информации газеты, посредники также пытаются убедить Иран смягчить свои требования, опасаясь, что США откажутся меморандума. Однако, по словам источников, визит в Тегеран на прошлой неделе командующего ВС Пакистана Асима Мунира оказался малоэффективен. Последующая поездка главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди также не дала однозначного результата. При этом, уточнили собеседники газеты, Вашингтон критиковал Оман за чрезмерные, по мнению американских властей, уступки Ирану.

Ранее в четверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США не стоит ожидать снятие Тегераном перекрытия с Ормузского пролива без удовлетворения условий иранских властей.

США Иран Ормузский пролив
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