Кандидаты в президенты Франции встретились в первых дебатах

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Символическим стартом президентской гонки 2027 года назвала Le Figaro организованные в четверг в Париже Федерацией французских предпринимателей (Medef) первые большие дебаты семи претендентов на высший пост республики.

В дебатах приняли участие лидер парламентской фракции националистической правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, лидер крайне левой партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон; бывший премьер-министр, кандидат от пропрезидентской партии "Ренессанс" Габриэль Атталь; бывший премьер-министр, кандидат от правоцентристской партии "Горизонты" Эдуар Филипп; евродепутат, кандидат от левоцентристской партии "Общественное место" Рафаэль Глюксманн; бывший министр внутренних дел, кандидат от партии "Республиканцы" Брюно Ретайо и национальный секретарь партии "Экологисты", кандидат от левых "зелёных" Марин Тонделье.

Они отвечали на вопросы руководителей пяти французских предприятий.

Издание отмечает "разногласия уже во вступительной части дебатов". Особенно непримиримые позиции проявились по вопросу пенсионной реформы. Относительно реиндустриализации страны правые высказывались за снижение издержек, левые призвали к "возрождению секторов". Глубокий раскол между кандидатами произошел по теме налогообложения.

В ходе обмена мнениями Меланшон заявил, что верит "в государство", тогда как Ретайо, напротив, осудил "прожорливое" и "ожиревшее" государство. Атталь с самого начала призвал Меланшона извиниться за высказывание евродепутата от его партии Манон Обри о "вредоносных миллиардерах".

Кандидаты предложили свои пути восстановления контроля над государственными финансами. Обещая "резко сократить" государственные расходы и закрепить в конституции "золотое правило" по государственному долгу, Ле Пен наметила две статьи экономии: Европейский союз и иммиграция.

Глюксманн призвал "обложить налогом самые крупные состояния" и увеличить промышленное производство для сокращения бюджетного дефицита.

Меланшон призвал сократить помощь предприятиям, тогда как Атталь сделал акцент на "социальных расходах" с целью "вернуться к дефициту ниже 3% к 2032 году". Выступив после Тонделье, которая осудила "социальный раскол" в стране, Ретайо призвал больше работать, критикуя левых и французскую 35-часовую рабочую неделю.

Затем кандидаты продемонстрировали свои разногласия по пенсионному вопросу. Ле Пен высказалась за то, чтобы "те, кто начал работать до 20 лет, смогли выходить на пенсию в 60 лет". Для большинства установленный законом возраст будет повышен до 62 лет при 42 годах страхового стажа и стимулах для тех, кто захочет продолжить работу.

Атталь и Филипп напомнили об их намерении побуждать работников трудиться дольше, причём первый настаивал на своём стремлении внедрить "накопительную пенсионную систему". Ретайо пожелал привязать пенсионный возраст к "продолжительности жизни" с помощью "пропорционального уравнения".

Тонделье, Меланшон и Глюксманн напомнили о своtм неприятии реформ, проведtнных при президенте Эмманюэле Макроне в пенсионной сфере, которые евродепутат считает "несправедливыми", а лидер "зеленых" - "принятыми незаконным путём".

Мишенью критики неоднократно становился Европейский союз.