Два человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В результате аварии на улице Каховка на юго-западе Москвы пострадали водитель одного из автомобилей и пешеход, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"27 августа в 19:24 на перекрестке у д. 27 по ул. Каховка произошло ДТП. По уточнённым данным, пострадали водитель одного из автомобилей и пешеход", - говорится в сообщении дептранса в Мах.

На данный момент движение по улице восстановлено, добавили в департаменте.