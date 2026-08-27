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Два человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В результате аварии на улице Каховка на юго-западе Москвы пострадали водитель одного из автомобилей и пешеход, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"27 августа в 19:24 на перекрестке у д. 27 по ул. Каховка произошло ДТП. По уточнённым данным, пострадали водитель одного из автомобилей и пешеход", - говорится в сообщении дептранса в Мах.

На данный момент движение по улице восстановлено, добавили в департаменте.

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