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Вэнс заявил, что США способны отбивать иранские атаки на коммерческие суда

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американские власти располагают вариантами действий для того, чтобы сократить число атак иранских сил на коммерческие суда, заявил в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"В нашем распоряжении остается много инструментов, чтобы не допустить, чтобы они это делали (наносили удары по коммерческим судам - ИФ), или как минимум ограничить их возможности", - приводят американские СМИ слова вице-президента.

По его словам, президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран, атакуя суда, "ведет себя как террористическое государство". Вэнс отметил, что американский лидер не раз говорил, что если они не остановятся, то их ждут "последствия".

Ранее в понедельник телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на данные судоходства, сообщал, что количество судов, проходящих с грузом через Ормузский пролив, сократилось до пяти в день в минувшие выходные. Между тем указывалось, что фактическое число судов, проходивших через пролив, может быть выше, поскольку некоторые из них могли отключать свои автоматические системы идентификации, чтобы избежать атак.

В воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о том, что во время прохождения в направлении Ормузского пролива в 12 морских милях к северу от оманского порта был атакован нефтяной танкер.

Кроме того, американские вооруженные силы нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларк, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива, сообщил портал Axios со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Хроника 28 февраля – 31 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив Джей Ди Вэнс
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