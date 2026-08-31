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Транзит через Ормузский пролив сократился до пяти судов в сутки

Транзит через Ормузский пролив сократился до пяти судов в сутки
Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Количество судов, проходящих с грузом через Ормузский пролив, сократилось до пяти в день в минувшие выходные, сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на данные судоходства.

Между тем указывается, что фактическое число судов, проходивших через пролив, может быть выше, поскольку некоторые из них могли отключать свои автоматические системы идентификации, чтобы избежать атак.

Телеканал напоминает, что до начала военной операции США против Ирана в конце февраля через Ормузский пролив проходило почти 20% мирового экспорта нефти.

В воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о том, что во время прохождения в направлении Ормузского пролива в 12 морских милях к северу от оманского порта был атакован нефтяной танкер.

Кроме того, американские вооруженные силы нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларек, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива, сообщил портал Axios со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские силы нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларек. Было замечено, что силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) готовятся к запуску ракет с морскими минами в Ормузский пролив", - заявил представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс. Он добавил, что американские силы "внимательно следят за районом и остаются готовыми защитить свободное движение товаров".

Тем временем агентство Tasnim, связанное с КСИР, сообщило, что удар был нанесен беспилотником, в результате чего два человека погибли и еще двое получили ранения.

В ответ Иран атаковал с применением баллистических ракет две американские авиабазы на территории Иордании.

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Иран США Ормузский пролив
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