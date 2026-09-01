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В Канаде готовы возобновить торговые переговоры при серьезном отношении США

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава возобновит диалог с США о торговом соглашении, когда американская сторона начнет относиться к переговорам серьезно.

"Когда американцы перестанут делать мемы, язвить, перестанут пытаться быть крутыми и начнут воспринимать переговоры всерьез, тогда мы сможем провести эти переговоры", - передает слова премьера во вторник телеканал CNBC.

Карни добавил, что между США и Канадой всегда существовала возможность для взаимовыгодного торгового соглашения, которое уважало бы суверенитет Канады, а также ее право защищать и продвигать культуру Квебека и французский язык, в том числе, в сфере торговли.

В августе США и Канада не смогли добиться новых торговых договоренностей. Вашингтон ввел 50% пошлины на канадские товары на $20 млрд. В ответ Оттава объявила о введении с 8 сентября пошлин на часть американского импорта.

Ранее премьер Канады заявлял, что американские переговорщики считают проблемой необходимость добавлять маркировку на французском языке при экспорте товаров на канадский рынок. По словам Карни, торговая сделка в том виде, в котором ее предлагал Вашингтон, поставила бы под угрозу французский язык и франкофонную культуру.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп отрицал какое-либо посягательство на французский язык и заявил, что не имеет ничего против использования канадцами этого языка.

Канада США Дональд Трамп Марк Карни
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