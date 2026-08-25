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Трамп отрицает посягательство на французский язык в Канаде

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил, что вопреки заявлениям Оттавы, не имеет ничего против использования канадцами французского языка, который наряду с английским признан в Канаде официальным.

"Я бы никогда не стал препятствовать праву канадцев говорить на французском языке! Я даже никогда не думал о такой глупой затее", - написал Трамп во вторник в соцсети Truth Social.

Трамп утверждает, что премьер-министр Канады Марк Карни "пустил этот слух в попытке получить от населения Квебека политическую поддержку, которую он ранее полностью утратил".

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Американский президент добавил, что "любит канадцев-франкофонов".

Отношения США и Канады ухудшились ранее в августе после того, как стороны не смогли добиться новых торговых договоренностей. В субботу в силу вступили американские пошлины в 50% в отношении канадских товаров, включая пиво и сыр, на $20 млрд.

Ранее премьер Канады заявил, что американские переговорщики считают проблемой необходимость добавлять маркировку на французском языке при экспорте товаров на канадский рынок. По словам Карни, торговая сделка в том виде, в котором ее предлагал Вашингтон, поставила бы под угрозу французский язык и франкофонную культуру.

CNN отмечает, что американские переговорщики настаивали на отмене обязательно маркировки на французском, поскольку в противоположном случае это потребовало бы дополнительных затрат на изменение дизайна упаковок.

Статус французского языка особенно важен для канадской провинции Квебек, где большинство говорит на французском. Так, согласно законодательству Квебека, на упаковке товаров должно быть название на французском языке.

США Дональд Трамп Канада Марк Карни
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