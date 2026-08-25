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Канада объявила о введении с 8 сентября ответных пошлин в отношении США

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Канады вводят с 8 сентября пошлины в размере 15%, 25% и 50% в отношении ряда товаров из США, говорится в заявлении министерства финансов Канады.

Согласно заявлению, под ответные пошлины попали американские товары на сумму почти $20 млрд. Меры распространяются на машины и мотоциклы, бытовую технику, сельскохозяйственное оборудование, электроприборы, бумагу и картон. При этом пошлины на сталь, алюминий и продукцию из них повысились с 25 до 50%.

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Канада также объявила о пакете поддержки на $5,4 млрд для рабочих и коммерческих организаций, пострадавших от американских пошлин. Помощь включает упрощенный доступ к оформлению пособия по безработице, а также кредитные программы для предприятий.

В июле президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает пошлины в 50% на импорт целого ряда канадских товаров. Впоследствии Трамп отстрочил введение пошлин для того, чтобы заключить торговую сделку с Канадой, однако сторонам так и не удалось добиться новых торговых договоренностей.

В субботу в силу вступили американские пошлины в 50% в отношении канадских товаров на $20 млрд. В понедельник Трамп объявил, что с 1 января 2027 года пошлины США на произведенные в Канаде автомобили, грузовики, автозапчасти, сталь составят 50%.

Премьер-министр Канады Марк Карни в свою очередь обещал, что Оттава даст симметричный ответ на действия США.

Канада США
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