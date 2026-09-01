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Путин заявил, что стремление Армении в ЕС создает сложности для пребывания в ЕАЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что стремление Армении в ЕС является законным правом народа этой страны, но оно создает сложности для ее пребывания в ЕАЭС.

"Вы хорошо знаете российскую позицию. Стремление Армении в ЕС - естественное законное право страны, народа. Армения - суверенное государство. Армянскому народу определять вектор своего развития. Но это создает сложности для пребывания в Евразийском экономическом союзе", - сказал Путин в ходе встречи с главой армянского правительства Николом Пашиняном.

Он отметил, что неоднократно обсуждал эту тему с премьером Армении.

"Мы с вами уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Мы неоднократно подходили к этой теме по телефону и в личных беседах", - сказал Путин.

По его словам, присоединение Армении к ЕС грозит разрывом налаженных торговых цепочек.

Владимир Путин Армения ЕС ЕАЭС
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