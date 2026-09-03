Оверчук считает, что ЕС обманет Армению в ее ожиданиях по поводу интеграции в союз

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Алексей Оверчук считает, что Евросоюз обманет Армению в ее ожиданиях, связанных с интеграцией в ЕС, поскольку она не сможет соответствовать европейским требованиям.

"Это их (Евросоюза - ИФ) дело обещать, армян - дело вестись или не вестись. Те точно обманут, потому что обещать - это, как говорится, одно, а делать - это другое", - сказал Оверчук в комментарии ИС "Вести".

Как пояснил вице-премьер, "для того, чтобы соответствовать европейским требованиям, нужно перестраивать свои системы ветеринарного, фитосанитарного контроля, технические регламенты, сертификационные требования".

"Это очень тяжелая работа, которая вот так вот просто, по щелчку не решается", - пояснил Оверчук.