Поиск

Оверчук считает, что ЕС обманет Армению в ее ожиданиях по поводу интеграции в союз

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Алексей Оверчук считает, что Евросоюз обманет Армению в ее ожиданиях, связанных с интеграцией в ЕС, поскольку она не сможет соответствовать европейским требованиям.

"Это их (Евросоюза - ИФ) дело обещать, армян - дело вестись или не вестись. Те точно обманут, потому что обещать - это, как говорится, одно, а делать - это другое", - сказал Оверчук в комментарии ИС "Вести".

Как пояснил вице-премьер, "для того, чтобы соответствовать европейским требованиям, нужно перестраивать свои системы ветеринарного, фитосанитарного контроля, технические регламенты, сертификационные требования".

"Это очень тяжелая работа, которая вот так вот просто, по щелчку не решается", - пояснил Оверчук.

Алексей Оверчук ЕС Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент РФ заявил о наличии шансов на конструктивные переговоры по Украине

Президент РФ пообещал особое внимание защите Байкала и редких животных ДВФО

 Президент РФ пообещал особое внимание защите Байкала и редких животных ДВФО

За ночь над Московской областью уничтожено 56 БПЛА

Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

 Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

Пожар произошел на территории завода в Подмосковье из-за попадания туда дрона

Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику

 Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику

Путин предложил продлить повышенную выплату на третьего ребенка на Дальнем Востоке

 Путин предложил продлить повышенную выплату на третьего ребенка на Дальнем Востоке

Песков заявил, что РФ не будет инициатором понижения уровня дипотношений с ФРГ

 Песков заявил, что РФ не будет инициатором понижения уровня дипотношений с ФРГ

Свыше 1 млн человек уже зачислены в российские вузы в текущую приемную кампанию

 Свыше 1 млн человек уже зачислены в российские вузы в текущую приемную кампанию

"Росатом" исполнит все параметры акционерного соглашения в ГК "Дело"

 "Росатом" исполнит все параметры акционерного соглашения в ГК "Дело"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3644 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11531 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов