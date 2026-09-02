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В МИД РФ заявили, что от НАТО не поступало предложений о расследовании инцидентов с БПЛА

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс ни разу не обращался к России с предложениями совместно расследовать ситуации с падением БПЛА на территории входящих в НАТО стран, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на директора департамента европейских проблем министерства иностранных дел РФ Владислава Масленникова.

"В произошедшем, как водится, с ходу обвиняли Россию - голословно, без каких-либо доказательств. Предложений совместно разобраться в ситуации также ни разу не последовало. Вместе с тем отсутствие обращений по таким инцидентам со стороны альянса фактически косвенно подтверждает, скажем так, "сложности" со способностью стран-членов обосновать их обвинения в наш адрес", - заявил дипломат в беседе с изданием.

Североатлантический альянс разорвал все практическое гражданское и военное сотрудничество с РФ еще в 2014 году, напоминает газета. В 2022 году по инициативе НАТО был полностью остановлен политический диалог.

"Каналы экстренной связи, в том числе через посольство России в Бельгии, сохраняются. Североатлантическому блоку они хорошо известны. Вместе с тем натовцами они не используются", - сообщил "Известиям" Масленников.

Ранее во вторник власти ФРГ заявили, что считают РФ ответственной за инцидент с БПЛА в Лейпциге. В связи с этим было решено закрыть генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине.

В августе в аэропорту Лейпцига обнаружили начиненный взрывчаткой БПЛА. До сих пор власти ФРГ напрямую не обвиняли Россию в причастности к этому инциденту.

Лейпциг МИД РФ Известия НАТО
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