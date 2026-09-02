Уолл-стрит снизилась из-за роста нефтяных цен и доходности облигаций

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник снизились, в том числе из-за усиления глобальной распродажи облигаций, что вызвало повышение их доходностей до многолетних максимумов.

Кроме того, нефтяные цены продолжили подъем на фоне угасающих надежд на скорое разрешение конфликта вокруг Ирана, отмечают эксперты.

Первый месяц осени традиционно является слабым для фондового рынка. По данным Fisher Investments, с 1926 года индекс S&P 500 в среднем терял 0,7% в сентябре, что делает этот месяц единственным в году с отрицательной средней динамикой. "Сентябрь - худший месяц в истории, и с большим отрывом. Особенно в годы промежуточных выборов в США, именно в это время политическая тревога и неопределенность начинают оказывать давление на фондовые рынки", - отмечает аналитик Baird Росс Мэйфилд.

Игроки сейчас оценивают вероятность повышения Федеральной резервной системой базовой процентной ставки на заседании в сентябре на 25 базисных пунктов примерно в 68,2% по сравнению всего с 39,6% неделей ранее, по данным FedWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе снизился до 54,6 пункта по сравнению с 55,6 пункта месяцем ранее, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем предполагали уменьшение до 55,2 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об увеличении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее сокращении. ISM Manufacturing остается выше этой отметки восемь месяцев подряд.

Количество открытых вакансий в США в июле выросло на 89 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,271 млн, говорится в отчете министерства труда, который базируется на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Данные за июнь были пересмотрены до 7,182 млн с ранее объявленных 7,359 млн.

Аналитики в среднем прогнозировали июльский показатель на уровне 7,3 млн, по данным Trading Economics.

Котировки акций Nvidia Corp. снизились на 1,5%, Intel Corp. - на 0,6%, Applied Materials - на 3,6%, Micron Technology Inc. - на 2,6%, Qualcomm Inc. - на 2,3%, Texas Instruments - на 2,9%, Sandisk - на 1,9%, Advanced Micro Devices - на 2,4%, Oracle Corp. и Palo Alto Networks - на 5,2%, Dell Technologies - на 6,8%.

Цена ADR Nio опустилась на 4%. Китайский производитель электромобилей во втором квартале увеличил выручку в 1,7 раза и сократил чистый убыток более чем в семь раз, но оба показателя оказались хуже ожиданий экспертов.

Кроме того, подешевели акции International Business Machines - на 1,1%, Boeing Co. - на 1%, Microsoft Corp. - на 1,2%, Alphabet Inc. - на 1,3%, Amazon.com Inc. - на 1,9%, Tesla - на 3,2%.

В то же время стоимость бумаг Medtronic повысилась на 1,5%. Один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования в первом финквартале (май-июль) получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий экспертов, а также повысил прогноз на весь фингод.

Также подорожали бумаги нефтепроизводителей, включая Chevron Corp. - на 2,4%, ExxonMobil - на 2,2%, ConocoPhillips - на 2,8%.

Стоимость Apple Inc. поднялась на 2,6%, Johnson & Johnson - на 2%, UnitedHealth Group - на 1,8%, Procter & Gamble Co. - на 0,8%, Moderna Inc. - на 9,9%, HP Inc. - на 4,3%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 419,02 пункта (на 0,79%) и составил 52766,88 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 54,67 пункта (на 0,71%) - до 7631,47 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день потерял 271,11 пункта (1,03%) и завершил сессию на отметке 260399,77 пункта.