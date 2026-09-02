Палата представителей США одобрила финансирование правительства до 11 декабря

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о временном финансировании правительства до 11 декабря, чтобы избежать шатдауна перед промежуточными выборами.

Согласно результатам голосования, законопроект поддержали 370 законодателей, 48 выступили "против".

Ранее Сенат подавляющим большинством голосов одобрил законопроект, и теперь он должен быть направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Законопроект предусматривает финансирование федеральных агентств в текущем объеме до 11 декабря.

"Это дает стране и нашим избирателям уверенность в том, что правительство продолжит работу, уверенность в том, что наши военнослужащие получат зарплату", - цитирует заявление члена Палаты представителей Тома Коула агентство Associated Press.

В свою очередь, спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон заявил журналистам перед голосованием: "Мы не допустим повторения ситуации, когда демократы могут снова заблокировать работу правительства".

Законодатели опасались повторения ситуации прошлого года в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Прошлой осенью произошла рекордная по продолжительности 43-дневная приостановка работы правительства. Затем последовала приостановка работы министерства внутренней безопасности, которая продлилась 76 дней.

Финансовый год в США длится с 1 октября по 30 сентября и напрямую связан с бюджетным циклом.

Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 3 ноября 2026 года.