"Росатом" и Казахстан подписали контракт на строительство АЭС "Балхаш"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Росатом" и ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" (КАЭС) подписали EPC-контракт на сооружение двух энергоблоков на АЭС "Балхаш" в Казахстане общей мощностью 2400 МВт, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии в рамках ВЭФ-2026.

Получение "Росатомом" лицензии и начало строительства АЭС ожидается в 2027 г. Ввод в эксплуатацию предполагается в течение десяти лет, сообщили журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев по итогам подписания.

"Росатом" в качестве лидера международного консорциума будет отвечать за весь цикл работ по реализации проекта: от проектирования и закупок до строительства, пусконаладки и сдачи готового объекта заказчику, сообщила российская госкорпорация.

В ближайшее время "Росатому" предстоит осуществить проектные работы и создать международный консорциум из компаний - поставщиков оборудования, приводятся в сообщении компании слова Лихачева.

В настоящее время "Росатом" продолжает изыскательские работы на площадке будущей АЭС. В 2027 г. эта работа будет завершена, и инженеры приступят к подготовке документации, которая позволит получить разрешительные документы для начала сооружения энергоблоков, отметили в "Росатоме".

"Росатом" в 2025 г. подписал с Казахстаном дорожную карту на строительство двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Российская госкорпорация также была определена лидером консорциума по реализации этого проекта. В августе 2025 г. на площадке возле поселка Улкен стартовали исследовательские работы. Будущая АЭС получила название "Балхаш".