Два человека погибли, пятеро пострадали при стрельбе в центре Миннеаполиса

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли, не менее пяти получили ранения в результате стрельбы в центре Миннеаполиса, сообщил CBS News. Предполагаемый стрелок также мёртв.

По данным полиции, сообщение о стрельбе поступило около 16:30 по местному времени (00:36 по Москве). Прибывшие офицеры обнаружили одного раненого в многоэтажном жилом доме. Услышав выстрелы, полицейские поднялись на верхние этажи. На одном из уровней, как уточнил представитель полиции, видимость была затруднена из‑за плотной дымки. Один офицер получил ранение в ногу, также пострадали еще двое полицейских.

Предполагаемый стрелок, по данным СМИ, погиб от огнестрельного ранения, нанесённого самому себе.

Мотив преступления пока не установлен. Источники сообщили, что мужчину днем в среду выселили из квартиры.