Поиск

Трамп подписал законопроект о финансировании правительства до 11 декабря

Трамп подписал законопроект о финансировании правительства до 11 декабря
Фото: Andrew Harrer - Pool/Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о краткосрочном финансировании правительства, предотвратив возможный шатдаун.

В миреПалата представителей США одобрила финансирование правительства до 11 декабряЧитать подробнее

"В среду, 2 сентября 2026 года, президент подписал (...) "Закон о непрерывных ассигнованиях и продлении финансирования на 2027 год", который включает краткосрочную резолюцию о непрерывном финансировании, предусматривающую выделение средств федеральным агентствам на 2027 финансовый год до 11 декабря 2026 года", - сообщает Белый дом.

Днем ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект 370 голосами "за", 48 законодателей выступили "против".

Законопроект предусматривает финансирование федеральных агентств в текущем объеме до 11 декабря.

Законодатели опасались повторения ситуации прошлого года в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

Прошлой осенью произошла рекордная по продолжительности 43-дневная приостановка работы правительства. Затем последовала приостановка работы министерства внутренней безопасности, которая продлилась 76 дней.

Финансовый год в США длится с 1 октября по 30 сентября и напрямую связан с бюджетным циклом.

Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 3 ноября 2026 года.

Белый дом Дональд Трамп Конгресс США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два человека погибли, пятеро пострадали при стрельбе в центре Миннеаполиса

Трамп подписал законопроект о финансировании правительства до 11 декабря

 Трамп подписал законопроект о финансировании правительства до 11 декабря

Норвегия арестовала российское судно на Шпицбергене

 Норвегия арестовала российское судно на Шпицбергене

Армия США заключила первый контракт на лазерную систему против БПЛА

США могут приступить к рассмотрению законопроекта о санкциях против РФ с 14 сентября

 США могут приступить к рассмотрению законопроекта о санкциях против РФ с 14 сентября

Трамп хотел бы провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы к мирной сделке

 Трамп хотел бы провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы к мирной сделке

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Рубио назвал обсуждение с Киевом лицензии на Patriot работой на перспективу

 Рубио назвал обсуждение с Киевом лицензии на Patriot работой на перспективу

Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

 Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

Президент США предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа"

 Президент США предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11526 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3641 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов