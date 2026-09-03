Трамп подписал законопроект о финансировании правительства до 11 декабря

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о краткосрочном финансировании правительства, предотвратив возможный шатдаун.

"В среду, 2 сентября 2026 года, президент подписал (...) "Закон о непрерывных ассигнованиях и продлении финансирования на 2027 год", который включает краткосрочную резолюцию о непрерывном финансировании, предусматривающую выделение средств федеральным агентствам на 2027 финансовый год до 11 декабря 2026 года", - сообщает Белый дом.

Днем ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект 370 голосами "за", 48 законодателей выступили "против".

Законопроект предусматривает финансирование федеральных агентств в текущем объеме до 11 декабря.

Законодатели опасались повторения ситуации прошлого года в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

Прошлой осенью произошла рекордная по продолжительности 43-дневная приостановка работы правительства. Затем последовала приостановка работы министерства внутренней безопасности, которая продлилась 76 дней.

Финансовый год в США длится с 1 октября по 30 сентября и напрямую связан с бюджетным циклом.

Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 3 ноября 2026 года.