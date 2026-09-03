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Ереван не считает жизненной необходимостью присутствие военной базы РФ в Армении

Ереван не считает жизненной необходимостью присутствие военной базы РФ в Армении
Архивное фото
Фото: Владислав Белогруд/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос присутствия 102-й российской военной базы на территории Армении не обсуждался на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"По военной базе обсуждений не было. Мы никогда за этот период не поднимали этот вопрос. И не так, что считаем, что присутствие 102-й военной базы на территории в Армении жизненная необходимость", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов.

По его словам, "если Россия примет решение вывести базу из Армении, мы не будем возражать". "Если выразят желание остаться, мы готовы и это обсудить. Но мы никогда не поднимали такой вопрос", - добавил Пашинян.

102-я российская военная база развернута в городе Гюмри, на севере Армении, с 1995 года. В 2011 году срок пребывания в республике этой базы был продлен до 2044 года.



Никол Пашинян Армения
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