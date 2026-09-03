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Что случилось этой ночью: четверг, 3 сентября

Арест российского судна в Норвегии, подписание "Росатомом" контракта на строительство АЭС в Казахстане, стрельба в центре Миннеаполиса

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Власти Норвегии арестовали на Шпицбергене российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по требованию украинской компании "Нафтогаз". Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что решение будет оспорено.

- Генпрокуратура РФ предложила в 2027 году ввести мораторий на проверки со стороны надзорных органов для бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Об этом в ходе ВЭФ сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

- "Росатом" и Казахстан подписали контракт на сооружение двух энергоблоков АЭС "Балхаш" общей мощностью 2400 МВт. Начать строительство планируется в 2027 г.

- Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании правительства до 11 декабря, предотвратив возможный шатдаун.

- Отделения Института Гете в РФ будут закрыты после закрытия российского культурного центра в Берлине, заявил "на полях" ВЭФ глава МИД Сергей Лавров.

- Два человека погибли, не менее пяти получили ранения в результате стрельбы в многоэтажном жилом доме в центре Миннеаполиса. Предполагаемый стрелок также скончался.

- Армия США объявила о заключении первого контракта на производство высокоэнергетической лазерной системы вооружения для уничтожения беспилотников.

- Российский теннисист Андрей Рублев проиграл испанцу Даниэлю Мериде-Агилару во втором круге турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

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