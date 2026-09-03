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Трест "Арктикуголь" оспорит решение об аресте российского судна на Шпицберегене

Трест "Арктикуголь" оспорит решение об аресте российского судна на Шпицберегене
Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" в порту на архипелаге Шпицберген
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Решение властей Норвегии об аресте российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" по требованию украинской компании "Нафтогаз" будет оспорено, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке в четверг.

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"Очередной пример правового нигилизма и беспредела западных стран. У нас есть уже 95 лет присутствия на архипелаге Шпицберген в Норвегии, с 1931 года трест "Арктикуголь" ведет там работу. Для связи с нашим предприятием использовалось судно Росгидромета "Профессор Молчанов". Вчера это судно было задержано норвежскими властями по иску "Нафтогаза" Украины", - сказал Чекунков.

"Я хочу заверить, что в ближайшее время юристы треста дадут соответствующий правовой ответ. Мы оспорим это решение, такие прецеденты уже были", - отметил министр.

Чекунков отметил, что "Професссор Молчанов" - суверенное судно Российской Федерации, принадлежащее государственной организации Росгидромет, а его задержание попирает нормы международного права.

И судно, и экипаж находятся в физической безопасности", - добавил Чекунков.

Как сообщалось, губернатор Шпицбергена в среду по распоряжению окружного суда Норд-Тромса арестовал российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге.

Окружной суд 31 августа постановил арестовать судно по иску "Нафтогаза", поданного в рамках "борьбы компании за возвращение средств" после потери крымских активов в 2014 году.

Судну предписано находиться в Баренцбурге до иного решения губернатора или окружного суда Норд-Тромса.

Порт приписки "Профессора Молчанова" - Архангельск. С июня 2025 года судно осуществляет регулярные грузопассажирские рейсы из Мурманска в Баренцбург.

Алексей Чекунков Арктикуголь Шпицберген
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