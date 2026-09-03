Немецкие СМИ узнали, что Мерц поспешил возложить на РФ вину за инцидент в аэропорту

Фридрих Мерц Фото: Annette Riedl/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц желал быстрее заявить о причастности РФ к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, несмотря на возражения некоторых министров, сообщает в четверг газета Tagesspiegel.

"По данным издания Spiegel, Мерц уже на заседании кабмина в Нойхарденберге 25 и 26 августа выступал за скорейшее признание правительства России виновным за попытку нападения в аэропорту Лейпцига/Галле. На заседании на прошлой неделе Мерц был уверен, что имеющихся улик для того достаточно", - передает издание.

Но поначалу глава МВД ФРГ Александр Добриндт и глава МИД Йоханн Вадефуль призвали не торопиться. Так, Дорбриндт указывал, что публичные обвинения в адрес РФ могут повредить ходу расследования. Вадефуль отмечал, что его ведомству нужно больше времени на подготовку к мерам РФ в ответ на действия Берлина; по его словам, нужно было предупредить немецких дипломатов, обеспечить сохранность документов и данных.

Во вторник ФРГ объявили о мерах в связи с причастностью, по версии германских властей, России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа. Так, посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест. Кроме того, анонсировано введение санкций и вынесено требование о закрытии до 18 сентября 2026 года генконсульства России в Бонне, а также прекращение действия соглашения о деятельности культурно-информационных центров 2011 года, что предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

Российский посол в ФРГ отверг обвинения немецкой стороны "как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу".

Накануне в МИД РФ сообщили, что Москва решительно отвергает предъявленные официальным Берлином обвинения в причастности России к якобы имевшему место в аэропорту Лейпцига инциденту.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отделения Института Гёте в России будут закрыты после закрытия российского культурного центра в Берлине.