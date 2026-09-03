Власти Армении опровергли планы по введению визового режима с Россией

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг сведения о намерении властей республики ввести визовый режим с Россией.

"А кто обсуждал такой вопрос? Мы абсолютно не намерены и никогда не имели намерений делать такое (вводить визовый режим с РФ - ИФ). Даже мыслей не возникало", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов.

По его словам, в Армении "с большим удовольствием и уважением принимают российских туристов".

"И видим, что сейчас они являются локомотивом туристических превосходств Армении. Почему мы должны (вводить визовый режим - ИФ)? Общество Армении с любовью принимает этих людей", - отметил Пашинян.