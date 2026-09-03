Пашинян заявил о взаимопонимании с Москвой о необходимости решения вопроса о концессии желдорог

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке обсуждался вопрос о концессии РФ на армянские железные дороги, заявил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Обсудили вопрос железных дорог. Есть взаимопонимание, что вопрос железных дорог должны решить. Существующая ситуация не может долго продолжаться и надо идти на решения", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов.

По его словам, "в Армении и России есть понимание, что одно из решений вопроса - продажа права на концессию третьей стране, приемлемой для армянской и российской сторон".

"Это лучшее решение. Другие варианты нереалистичны для меня", - добавил Пашинян.

Ранее Пашинян заявлял, что существует возможность продажи Россией права концессии на железные дороги Армении примерно за $400 млн.

Он говорил, что республика теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети, в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами.

Действующее в Армении ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключённого РЖД и Арменией в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения не против приобретения Казахстаном российской концессии на армянские железные дороги, если будет получено согласие РФ.