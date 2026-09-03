В Греции 24 человека скончались от заражения лихорадкой Западного Нила

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 24 человек скончались в Греции вследствие заражения лихорадкой Западного Нила, сообщает в четверг агентство EFE со ссылкой на греческую Национальную организацию здравоохранения.

По данным ведомства, с прошлого четверга зарегистрировано 58 новых случаев заражения, а общее количество инфицированных с начала года составляет 290 человек, 32 пациента находятся в реанимации.

Примерно половина случаев заболевания приходится на восточную Аттику (юг Греции), а также на северные пригороды Афин. Всего вирус уже распространился на шесть из 13 регионов Греции.

Греческие эксперты считают, что в ближайшие недели вирус продолжит распространяться, поскольку именно в сентябре обычно наблюдается всплеск заболеваемости.

Лихорадка Западного Нила - острое инфекционное заболевание, переносчиками вируса являются комары. Оно характеризуется сильной головной и мышечной болью, нередко возникает рвота. Может отмечаться сонливость.