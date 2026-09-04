Польша продлила ограничение воздушного движения на границе с Белоруссией и Украиной

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В восточной части Польши вдоль границ с Белоруссией и Украиной продлевается ограничение воздушного движения, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).

"По запросу Оперативного командования вооруженных сил в целях обеспечения безопасности воздушного пространства Польши в контексте продолжающегося конфликта на Украине, Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) выпустило уведомление NOTAM о введении временной зоны ограниченного доступа EPR134 в восточной Польше, которое заменяет действующее ограничение EPR131. Ограничение будет действовать с 10 сентября по 9 декабря 2026 г", - говорится в сообщении.

Согласно представленным PANSA графикам, зона ограничений охватывает границу с Белоруссией и Украиной по всей ее протяженности.

Агентство уточняет, что ограничения не распространяются на полеты пассажирской авиации на высоте свыше 3 километров.