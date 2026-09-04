Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США после отставки Дэниела Дрисколла.
"Рад сообщить, что Адам Телле, в настоящее время занимающий должность помощника министра армии по гражданским делам, немедленно становится исполняющим обязанности министра армии", - написал Трамп в Truth Social.
Ранее сообщалось, что министр армии США Дрисколл подал прошение об отставке.