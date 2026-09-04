Поиск

Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США

Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США
Адам Телле
Фото: Zuma\TASS
В миреThe Hill пишет, что министр армии США подал прошение об отставкеThe Hill пишет, что министр армии США подал прошение об отставкеЧитать подробнее

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США после отставки Дэниела Дрисколла.

"Рад сообщить, что Адам Телле, в настоящее время занимающий должность помощника министра армии по гражданским делам, немедленно становится исполняющим обязанности министра армии", - написал Трамп в Truth Social.

Ранее сообщалось, что министр армии США Дрисколл подал прошение об отставке.

Дональд Трамп США Дэниел Дрисколл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США

 Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США

Трамп пока не думал, звать ли Путина на саммит G20

Франция пережила самое жаркое лето за последние 126 лет

Что произошло за день: четверг, 3 сентября

Бернем и Макрон обсудили планы по сборке на Украине дальнобойных ракет

 Бернем и Макрон обсудили планы по сборке на Украине дальнобойных ракет

В ЕС хотят добавить новые меры к принятым ранее визовым ограничениям для россиян

 В ЕС хотят добавить новые меры к принятым ранее визовым ограничениям для россиян

Нидерланды выдали семье тело Младича для захоронения

 Нидерланды выдали семье тело Младича для захоронения

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Правительство Финляндии одобрило идею оставить закрытой границу с РФ до конца 2028 г.

 Правительство Финляндии одобрило идею оставить закрытой границу с РФ до конца 2028 г.

Власти Армении опровергли планы по введению визового режима с Россией

 Власти Армении опровергли планы по введению визового режима с Россией
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11541 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3648 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов