Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США

Адам Телле Фото: Zuma\TASS

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США после отставки Дэниела Дрисколла.

"Рад сообщить, что Адам Телле, в настоящее время занимающий должность помощника министра армии по гражданским делам, немедленно становится исполняющим обязанности министра армии", - написал Трамп в Truth Social.

Ранее сообщалось, что министр армии США Дрисколл подал прошение об отставке.