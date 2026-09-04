Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест

Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Volkswagen утвердил программу оптимизации, предусматривающую сокращение до 50 тыс. рабочих мест и прекращение выпуска автомобилей на четырёх заводах в ФРГ, сообщает Associated Press.

По данным концерна, решение принято в рамках плана главы группы Оливера Блюме, направленного на повышение конкурентоспособности на фоне давления со стороны китайских производителей и последствий тарифной политики США.

В компании уточнили, что программа предполагает сокращение модельного ряда примерно на 50%, а также пересмотр загрузки производственных площадок в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. Volkswagen отмечает наличие избыточных мощностей в Европе на уровне около 500 тыс. автомобилей.

В заявлении совета говорится, что корректировка численности персонала затронет около 50 тыс. позиций, включая управленческие должности. Параллельно предусмотрено упрощение управленских структур и сокращение цепочек принятия решений.

Представители работников, имеющие половину мест в наблюдательном совете, ранее критиковали предложенные меры, однако в четверг поддержали план. Глава производственного совета Даниэла Кавалло назвала программу необходимой для долгосрочной устойчивости концерна.

Правительство Нижней Саксонии, владеющее долей в Volkswagen и имеющее два места в совете, также поддержало инициативу. Премьер-министр региона Олаф Лис заявил, что компания сталкивается со "значительными вызовами" и нуждается в трансформации.

Volkswagen, в котором занято около 650 тыс. сотрудников, ранее сообщал о снижении чистой прибыли за первое полугодие на 30% на фоне падения продаж в Китае. В группу входят бренды Audi, Skoda, Porsche и SEAT.