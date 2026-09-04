Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

Пожар на нефтебазе в Сочи после атаки БПЛА, назначение Адама Телле и.о. министра армии США, победа Карена Хачанова над канадцем Оже-Альяссимом

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате атаки беспилотников на Сочи и ФТ "Сириус" произошло возгорание на территории нефтебазы. Повреждены несколько жилых домов и зданий, сообщил оперштаб Кубани.

- Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о присоединении Евросоюза к кампании экономического давления на Иран.

- Дональд Трамп объявил о назначении Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США после отставки Дэниела Дрисколла.

- Поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов, власти следят за тем, чтобы не допустить остановок НПЗ и затоваривания на рынке, сообщил "на полях" ВЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.

- Начался этап досрочного голосования российских избирателей на выборах депутатов Госдумы девятого созыва на зарубежных участках.

- Совет директоров Volkswagen утвердил программу оптимизации, предусматривающую сокращение до 50 тыс. рабочих мест и прекращение выпуска автомобилей на четырех заводах в ФРГ.

- Российский теннисист Карен Хачанов победил канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге турнира Большого шлема US Open-2026 в Нью-Йорке.