Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран

Глава Минфина США Скотт Бессент Фото: Melissa Sue Gerrits/Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз присоединяется к операции по оказанию экономического давления на Иран, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

"Европейский союз официально присоединился к операции "Экономический изгой", и мы высоко ценим его решительную и своевременную позицию", - написал Бессент в соцсети X.

Он отметил, что США вместе с союзниками намерены не допустить, чтобы иранский режим "использовал мировую финансовую систему для финансирования своих ядерных амбиций, программ создания оружия и террористических прокси-сил".

"Мир посылает иранскому режиму четкий сигнал: мы не остановимся, пока не перережем все оставшиеся финансовые артерии", - добавил министр финансов США.

Иран на протяжении многих лет находится под экономическими санкциями США, но в августе Вашингтон начал операцию "Экономический изгой", чтобы еще больше изолировать страну в финансовом плане, пытаясь заставить ее отступить в конфликте, который продолжается уже шестой месяц.