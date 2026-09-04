В США сообщили об отказе Омана взимать с Ираном плату за проход через Ормузский пролив

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Оман отказался от предложенной Ираном инициативы о совместном взимании платы за проход коммерческих судов через Ормузский пролив, сообщает американское издание The New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в регионе.

"Вопреки заявлению иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сделанному на прошлой неделе, Маскат отказался дать согласие на взимание платы", - приводит газета слова собеседника.

Она напоминает, что ситуацию вокруг Ормузского пролива в прошлый вторник обсудили главы МИД Ирана и Омана Аббас Арагчи и Бадр аль-Бусаиди, а спустя несколько часов представитель КСИР сообщил "о достижении соглашения о доле каждой страны".

Между тем, на прошлой неделе американский чиновник сообщил изданию, что "КСИР поторопился, так как условия предлагаемого соглашения о разделе доходов не были окончательно согласованы даже в самом Тегеране".

The New York Post заключает, что таким образом Маскату удалось избежать конфронтации с президентом США Дональдом Трампом, который угрожал "разбомбить Оман к чертям", если он продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.