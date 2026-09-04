Поиск

В США сообщили об отказе Омана взимать с Ираном плату за проход через Ормузский пролив

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Оман отказался от предложенной Ираном инициативы о совместном взимании платы за проход коммерческих судов через Ормузский пролив, сообщает американское издание The New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в регионе.

"Вопреки заявлению иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сделанному на прошлой неделе, Маскат отказался дать согласие на взимание платы", - приводит газета слова собеседника.

Она напоминает, что ситуацию вокруг Ормузского пролива в прошлый вторник обсудили главы МИД Ирана и Омана Аббас Арагчи и Бадр аль-Бусаиди, а спустя несколько часов представитель КСИР сообщил "о достижении соглашения о доле каждой страны".

Между тем, на прошлой неделе американский чиновник сообщил изданию, что "КСИР поторопился, так как условия предлагаемого соглашения о разделе доходов не были окончательно согласованы даже в самом Тегеране".

The New York Post заключает, что таким образом Маскату удалось избежать конфронтации с президентом США Дональдом Трампом, который угрожал "разбомбить Оман к чертям", если он продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.

Хроника 28 февраля – 04 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Оман Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Казахстан снизит темпы нефтедобычи в 2027 году из-за переноса ремонта на Тенгизе

В США сообщили об отказе Омана взимать с Ираном плату за проход через Ормузский пролив

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,85%

Нефть Brent осталась стабильна у $95,5 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

 Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран

 Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран

Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест

 Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест

Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США

 Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США

Трамп пока не думал, звать ли Путина на саммит G20
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3651 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11547 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов