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Автопроизводители призвали Конгресс США быстро принять закон о запрете китайских автомобилей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Alliance for Automotive Innovation в четверг призвал Конгресс США до конца текущего года принять закон, навсегда запрещающий китайские автомобили на американском рынке.

Альянс представляет интересы General Motors, Ford Motor, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Stellantis и других автомобильных компаний.

Глава Alliance for Automotive Innovation Джон Боззелла написал в письме Конгрессу, что "прямо сейчас китайские автопроизводители заваливают весь мир своими субсидированными автомобилями". "В США этого пока не произошло, но, учитывая масштабы и срочность этой угрозы, мы призываем вас принять закон о запрете китайских автомобилей, их программного и аппаратного обеспечения до конца этого года и сделать эту политику законом страны", - говорится в документе, который цитируют американские СМИ.

В июле сенатский комитет по торговле одобрил законопроект, ужесточающий запрет на выход китайских автопроизводителей на американский рынок, но ему еще предстоит преодолеть ряд препятствий для окончательного принятия.

Опасения вызывает, в том числе, способность новых транспортных средств собирать конфиденциальные данные об американских владельцах через технологии Bluetooth, Wi-Fi, сотовой и спутниковой связи.

Боззелла заявил, что принятие законопроекта "пошлет четкий сигнал о том, что стратегия Китая по доминированию в мировом автомобилестроении встретит ответ со стороны правительства США в сфере национальной безопасности".

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что выступает против этой инициативы и отметило, что Пекин отменил ограничения на доступ на рынок для иностранных инвестиций в производство "и остается открытым для международных автопроизводителей, которые могут в полной мере воспользоваться преимуществами большого китайского рынка".

США Alliance for Automotive Innovation Китай
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