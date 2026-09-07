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Ученые регистрируют на Солнце выбросы облаков плазмы в сторону Земли

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Массовые выбросы облаков плазмы фиксируются на Солнце в течение нескольких дней, на Земле прогнозируются магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в понедельник.

"Множественные выбросы плазмы, которые регистрируются на Солнце уже несколько дней, всё же приведут как минимум к двум ударам по Земле 8 и 9 сентября", - говорится в сообщении.

По данным ученых, солнечная активность растет несколько дней, и почти все вспышки сопровождаются выбросами крупных плазменных облаков. "Хотя большая их часть проходит мимо, два или три облака по расчётам ударят по планете в течение ближайших двух суток", - сказано в сообщении.

"Пик возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, когда будут достигнуты максимальные значения скорости солнечного ветра примерно в 700 км/с.", - сообщили в лаборатории.

В сообщении отмечается, что первые изменения скорости солнечного ветра могут быть зарегистрированы уже вечером в понедельник.

"Ожидаются множественные продолжительные геомагнитные возмущения с периодическим выходом на магнитные бури уровня 1 и 2 (слабые и средние)", - сказали ученые.

Солнце
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