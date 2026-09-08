Магнитная буря началась на Земле

Не исключена, хотя и считается маловероятной, возможность наблюдать полярные сияния на широтах Москвы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН во вторник.

"На Земле примерно в 11 часов по московскому времени началась первая магнитная буря сентября", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, общая продолжительность периода возмущений может составить до двух суток. "В этот период возможны бури уровня 2 (средние) и с небольшой вероятностью - уровня 3 (сильные)", - сказали ученые.

По их прогнозам, геомагнитная активность привела к сильному снижению границы зоны полярных сияний в сторону средних широт. "Не исключена, хотя и считается пока маловероятной, возможность наблюдения сияний на географических широтах Москвы, то есть в диапазоне 53°-56°", - отмечают ученые.

Они также сообщили, что сильный всплеск северных сияний был зарегистрирован 7 сентября около полуночи по московскому времени в северных и северо-западных регионах России.

7 сентября ученые спрогнозировали магнитные бури на Земле из-за массовых выбросов облаков плазмы, которые фиксировались на Солнце в течение нескольких дней.

Магнитные бури уровня G1 могут оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами, также во время воздействия слабых бурь могут быть видны полярные сияния на высоких широтах (до 60 градусов).