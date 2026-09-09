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В Великобритании отменили более 2 тыс. рейсов из-за технического сбоя

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Почти 2,1 тыс. авиарейсов отменили в нескольких аэропортах Великобритании из-за технического сбоя, произошедшего накануне, сообщает в среду The Guardian со ссылкой на аналитическую компанию Cirium.

По ее данным, проблемы с расписанием повлияли на планы как минимум 300 тыс. пассажиров.

В свою очередь Sky News сообщает, что наибольшее число отмененных рейсов зафиксировано в лондонском аэропорту Хитроу - 182 рейса, а также в воздушных гаванях Манчестера, Лутона и Эдинбурга. Среди авиакомпаний больше всего пострадали British Airways - 81 отмененный рейс, и EasyJet - 24 рейса.

The Guardian напоминает, что технический сбой в системе управления воздушным движением NATS произошел во вторник и затронул более 15 аэропортов Великобритании. Причина возникновения неисправности устанавливается.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов перед выездом в аэропорт.

Великобритания
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