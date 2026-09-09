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Силы ПВО Иордании сбили 18 выпущенных по королевству иранских ракет

Силы ПВО Иордании сбили 18 выпущенных по королевству иранских ракет
Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны (ПВО) Иордании уничтожили в общей сложности 18 иранских баллистических ракет, запущенных по территории королевства, сообщили иорданские вооруженные силы.

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"Иорданские системы ПВО перехватили и успешно уничтожили 18 из 20 баллистических ракет, выпущенных по территории Иордании. Две ракеты упали в безлюдных районах", - говорится в сообщении представителя вооруженных сил королевства.

По данным военных, в результате атаки жертв нет. Специализированные группы обеспечивают безопасность мест падения обломков.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес ракетный удар по американским войскам, размещенным на авиабазе Муваффак Салти в районе города Аль-Азрак в Иордании.

В заявлении утверждалось, что в ходе операции баллистические ракеты поразили места технического обслуживания, подготовки и развертывания истребителей F-35, F-16 и F-15, а также их укрытия, нанеся противнику серьезный ущерб.

Атака была предпринята в ответ на удары вооруженных сил США по иранским танкерам. Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские военные уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах в ответ на атаку КСИР против корабля ВМС Соединенных Штатов.

Хроника 28 февраля – 09 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иордания ПВО Иран ракеты
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