Что случилось этой ночью: среда, 9 сентября

США и Иран обменялись ударами, БПЛА атаковали Новороссийск, "Реал" одержал победу над "Интером"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС США уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в ответ на ракетный обстрел своего корабля. КСИР нанес ракетные удары по авиабазе США в Иордании и эсминцам DDG-119 и DDG-53, оснащенным крылатыми ракетами и системами ПРО Aegis. ВС Иордании сообщили о перехвате 18 иранских ракет.

- Фрагменты БПЛА упали на территории предприятия и у частного дома в Новороссийске, произошли возгорания. В Темрюке получил повреждения многоквартирный дом, сообщил оперштаб Кубани.

- Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил о возможности в ближайшие недели разработать план дальнейших инициатив для возобновления переговоров по Украине.

- США ввели ограничения на импорт ряда товаров из Канады, включая мотоциклы, молочную сыворотку, безалкогольное пиво, яблочный сидр, вина и крепкие алкогольные напитки.

- 36-летнего российского веб-разработчика экстрадировали из Грузии в США по обвинению в причастности к международной схеме банковского кибермошенничества.

- Пассажиры и экипаж арестованного на Шпицбергене российского судна "Профессор Молчанов" прибыли в Мурманск после эвакуации с арктического архипелага.

- Испанский футбольный клуб "Реал" одержал победу над итальянским "Интером" в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.